Eleições do Arouca suspensas

As eleições do Arouca, que estavam marcadas para o próximo sábado, estão suspensas, informou esta quinta-feira o clube em comunicado.A lista A, liderada por António Matos, avançou com um procedimento cautelar na sequência da não aceitação da lista para o sufrágio por irregularidades na quotização de cinco sócios integrantes.O procedimento foi aceite pelo juíz do Tribunal de Arouca e agora aguarda-se "que o tribunal profira decisão judicial" sobre a providência cautelar, conforme está expresso no comunicado assinado pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral do Arouca, José Luís Alves.A lista B é encabeçada pelo presidente demissionário, Carlos Pinho.O Arouca, cuja equipa de futebol disputava a Segunda Liga, foi despromovido esta época ao Campeonato de Portugal, terceiro escalão.