Em Arouca arrancou a missão Benfica

A Taça de Portugal dá lugar à nostalgia dos grandes palcos em Arouca. Recém-habituado às lides primodivisionárias, o emblema nortenho vai ao Estádio da Luz esta quinta-feira, em jogo da 4ª eliminatória da prova rainha.

E como não há tempo a perder, foi mesmo na manhã deste domingo que o Arouca retomou o trabalho, depois de um dia de folga, com o duelo com o Benfica no horizonte.

Quim Machado deixou palavras de ânimo ao grupo antes do início da sessão, que contou com a presença do presidente Carlos Pinho.

Benny e Heliardo, a recuperarem de problemas físicos, treinaram à parte, sendo baixas para a viagem à capital, bem como João Amorim, com uma lesão de longa duração.

Dinghao Yan deve voltar a integrar os trabalhos em breve depois de ter representado os sub-21 chineses.

Na última parte do treino, e como está aí uma partida de Taça, foram treinados os... penáltis.