Ericson acelera para a Covilhã

O médio-defensivo Ericson pode ser a grande novidade no onze de Quim Machado para o duelo de domingo, no Estádio José Santos Pinto, diante do Sp. Covilhã.

Sendo um dos titularíssimos dos arouquenses esta temporada, um problema físico impediu o cabo-verdiano de participar na receção do último domingo ao Varzim, que resultou em derrota (1-0). A solução encontrada pelo técnico dos aveirenses foi eleger Bruno Alves e Didi para as duas posições mais interiores do meio-campo.

Ericson está a realizar um trabalho de recuperação que se prevê favorável à disponibilidade para alinhar na Covilhã. O regresso do centro-campista será uma boa notícia, sobretudo numa altura em que Soares, o habitual colega de posição de Ericson, ainda cumprirá o terceiro de três jogos de castigo, frente aos serranos.