Ericson de volta rende Bruno Alves

Admoestado com o 5º cartão amarelo na vitória sobre o Sp. Braga B, o capitão do Arouca, Bruno Alves, falhará a receção ao FC Porto B e o seu mais provável substituto é Ericson, que volta de castigo diante dos dragões.Com um total de 22 jogos realizados até agora nesta temporada, Bruno Alves é o médio mais utilizado por Quim Machado que, na ausência do seu líder dentro de campo, socorrer-se-á da experiência de Ericson, o jogador mais velho do plantel, com 31 anos, para assegurar equilíbrio no setor intermédio. Por outro lado, tudo indica, envergará a braçadeira de capitão. Neste contexto, Didi permanecerá no miolo, desta feita a acompanhar o cabo-verdiano.De resto, e aproveitando o adágio futebolístico do ‘em equipa que ganha não se mexe’, o restante do onze deve manter-se o mesmo para buscar o 4º triunfo consecutivo.