Evangelista: «Vamo-nos focar no jogo com o V. Guimarães só após ultrapassarmos os casos de Covid-19»

Os casos de Covid-19 são uma realidade cada vez mais comum no mundo do futebol, sendo o Arouca um dos clubes afetados pela pandemia. O clube arouquense não deu a conhecer o número de infetados, mas o treinador Armando Evangelista, em declarações ao Grupo Santiago, explicou que o foco está em recuperar os atletas e que há a expectativa de todos os atletas estarem aptos para a partida.





"Estamos a debater-nos com problemas devido aos casos que estão em isolamento e só depois de ultrapassarmos isso é que nos vamos focar no jogo da Taça de Portugal. Não tem existido uma preparação direcionada para esse jogo porque estamos a viver uma época especial, em que temos de nos adaptar a circunstâncias novas. Depois de ultrapassarmos isto, vamos focar-nos no jogo com o Vitória", começou por explicar o técnico.Assumindo que o reencontro com o V. Guimarães, clube que representou durante várias épocas, será especial e que nunca utilizará as "diferenças entre plantéis" como desculpa para o que quer que seja, Armando Evangelista analisou ainda o atual momento dos vitorianos: "Acredito que o Vitória se vai apresentar na máxima força e que vai querer dar uma resposta condizente para procurar mostrar que a derrota com o Sporting foi um percalço no seu percurso. No entanto, não queremos entregar a eliminatória de mão beijada e temos os nossos argumentos e as nossas forças. Não vou dizer que será um jogo equilibrado, mas acredito que poderá ser bem disputado".