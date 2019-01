Fábio Fortes vive drama familiar e treinador do Arouca rende-lhe homenagem

A lanterna vermelha já não é arouquense. O Arouca venceu este domingo o Penafiel em casa por 2-0, voltando às vitórias mais de dois meses depois, mas, no final, Quim Machado não esqueceu Fábio Fortes, que atravessa uma difícil fase pessoal, devido a grave doença da mãe."O Fábio Fortes passou uma semana difícil devido à doença da mãe, mas ele hoje demonstrou em campo que foi um campeão por tudo o que passou. Quero dedicar esta vitória ao Fábio", assinalou o técnico vitorioso. O avançado cabo-verdiano esteve mesmo para não ir a jogo, mas acabou por ser um dos elementos mais aguerridos da formação das terras de Santa Mafalda.Quanto ao jogo propriamente dito, Quim Machado vê justiça no resultado final. "Era mesmo importante ganhar, estávamos no último lugar e também era importante voltarmos a ganhar perante os nossos adeptos. Entrámos um pouco receosos, mas começámos a jogar o nosso futebol rapidamente. Fizemos dois golos, podíamos ter feito o terceiro e o quarto na primeira parte. O Penafiel fez aquilo que lhe competia que era ir atrás do resultado. Na 2ª parte teve um domínio consentido por nós, foi bombeando bolas para a nossa área, mas só teve uma oportunidade, pelo Areias. Podíamos ter tido mais qualidade na saída, mas é natural porque precisávamos de ganhar e às vezes há algum receio dos jogadores. Esperemos que esta vitória seja o clique. Conseguimos controlar a ansiedade e ganhar", analisou.Breitner, o mais recente reforço do Arouca, estreou-se com a camisola arouquense ao entrar na segunda parte e Quim Machado aprecia as qualidades do venezuelano. "Nós não tínhamos nenhum jogador como ele. É um segundo-avançado, um 9,5, mas também pode jogar no meio-campo, a número 10. É fortíssimo nas bolas paradas e traz qualidades que não tínhamos. Tem de se adaptar à equipa, é um jogador com muita qualidade técnica, vem acrescentar, sem dúvida", avaliou, por fim, o treinador.