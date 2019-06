Henrique Nunes é o novo treinador do Arouca

O Arouca anunciou, há minutos, o seu novo treinador. Henrique Nunes regressa a Arouca para treinar a equipa principal arouquense que, há cerca de um mês, foi despromovida ao Campeonato de Portugal.Foi o ex-treinador do Águeda que subiu o emblema das terras de Santa Mafalda, em 2009/10, à 2.ªLiga, na altura uma promoção inédita do clube aos escalões profissionais.Esta é a primeira contratação da comissão de gestão liderada por Joel Pinho, órgão nomeado em assembleia-geral na passada sexta-feira. Recorde-se que a direção e SDUQ do Arouca se demitiram no passado dia 24 de maio. Está marcado para o próximo dia 29 um novo ato eleitoral.