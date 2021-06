Heroísmo arouquense vincado na autarquia

O plantel do Arouca, juntamente com todo o staff e equipa técnica, foi ontem homenageado pela Câmara Municipal de Arouca, isto após o clube ter confirmado a subida de divisão no passado domingo.

A cerimónia ficou marcada pela intervenção de algumas pessoas envolvidas no clube, desde logo o presidente Carlos Pinho. “Para mim é um orgulho muito grande e sei que para os arouquense também. Sempre acreditei nesta conquista”, referiu o dirigente, numa ideia também defendida por Margarida Belém, presidente do município: “Não podíamos deixar de nos associar à alegria dos arouquenses. O Arouca é um dos maiores símbolos do nosso concelho.”

Por seu lado, o treinador Armando Evangelista optou por se dirigir aos jogadores, defendendo que o mérito da conquista é praticamente todo deles. “Estamos cá pelo que os os jogadores fizeram, e não me canso de agradecer. É um grupo fantástico. Merecem isto que vos está a acontecer”, defendeu o timoneiro. Por fim, Thales, capitão de equipa, descreveu o feito do Arouca como algo “glorioso”: “Foi uma conquista muito sofrida e, apesar de ter sido também muito suada, foi um momento glorioso.”

Após esta cerimónia, os jogadores estão agora livres para gozarem férias antes do regresso à 1ª Liga.