Incidentes no jogo entre Arouca e Vilafranquense valem quatro pocessos disciplinares

O jogo entre o Arouca e o Vilafraquense, que os arouquenses venceram por 3-0, ficou marcado por alguns incidentes e hoje ficou a conhecer-se os castigos aplicados aos elementos dos dois clubes.





Ainda durante o encontro, Armando Evangelista, treinador do Arouca, e Marcos Vinícius, jogador do Vilafranquense, trocaram empurrões e foram expulso, tendo sido aberto um processo disciplinar ao técnico e aplicado um jogo de suspensão ao jogador. No lado da equipa de Vila Franca de Xira, também foram abertos processos disciplinar a Pedro Bessa, diretor desportivo, e a Ricardo Rocha e Pedro Machado, adjuntos de Carlos Pinto.Neste momento, o Arouca segue no 6º lugar da tabela classificativa e o Vilafranquense no 16º.