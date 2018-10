Joel Pinho critica autarquia: «Campo de treinos era para estar pronto no ano passado»

Iniciou-se recentemente a intervenção no campo de treinos do Complexo Desportivo do Arouca, junto ao Estádio Municipal, mas o entendimento entre clube e edilidade parece não ser o melhor quanto à utilização do espaço por parte do emblema."O autarca anterior, Artur Neves, era uma pessoa com quem podíamos ter as nossas discussões, mas levávamos sempre as coisas a bom porto. O que está a acontecer agora com a presidente Margarida Belém é que temos sentido desrespeito da parte do seu executivo", afirma o diretor desportivo Joel Pinho."O campo de treinos já era para estar pronto no ano passado, em novembro ou dezembro. Um ano depois as obras ainda estão inalteradas. Esta obra tem um prazo de execução de seis meses, portanto estará concluída entre março e abril, o que nos traz zero vantagens para a atual época desportiva", prosseguiu o dirigente, dizendo que não há grandes alternativas: em Mosteiró, a 20 quilómetros da vila, há um relvado disponível a ser utilizado apenas uma vez por semana..."Não tem havido praticamente diálogo com a presidente. Nós é que temos assumido todas as despesas. Noutros locais vemos as câmaras municipais a apoiarem efetivamente os clubes. Aqui não...", lamentou.Chegou há cerca de um mês e conta só com vitórias no comando técnico dos arouquenses. Quim Machado, mais ambientado à realidade do clube, fez um pedido à direção, revelou Joel Pinho. "O pedido mais específico que o treinador fez foi um relvado de grande qualidade e estamos a desenvolver esforços nesse sentido. Temos o relvado bastante melhorado. É uma questão de reforço do seu tratamento e, ao mesmo tempo, uma despesa acrescida", notou o dirigente.Neste contexto, o mais natural será que o Arouca continue a treinar no seu estádio, mas em trinta metros atrás da baliza...