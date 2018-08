Tem 19 anos e 1,70m. Yaw Moses está no seu primeiro ano de sénior no Arouca e arrancou sábado aplausos da bancada no jogo-treino frente ao Cinfães O baixinho ganês, médio de raíz, foi ontem central na 2ª parte. Deu provas de imensa capacidade, dimensão física e polivalência.Entretanto, o Arouca tem no plantel o chinês Dinghao Yan à experiência que jogou na 2.ª parte sobre um dos flancos do ataque, ele que é médio de raíz. Dinghao pertencia aos quadros do FC Porto e este ano participou no Torneio de Toulon.

Autor: Ruben Tavares