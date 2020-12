Nuno Rodrigues faz mira ao onze

Nuno Rodrigues pode estar de volta ao onze do Arouca, na próxima segunda-feira, no reduto do Vilafranquense. Leandro Silva viu o quinto cartão amarelo diante do Sp. Covilhã e o camisola 90 é o provável substituto do colega castigado. O ex-Mafra participou em 11 jogos esta época, quatro a titular e sete como suplente utilizado.





Entretanto, o plantel orientado por Armando Evangelista folgou no dia de Natal e voltou este sábado ao trabalho para preparar a partida ante a equipa ribatejana.