Ofori chega a Arouca por empréstimo do Famalicão

Sem espaço no plantel do Famalicão, Lawrence Ofori foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Arouca. O médio, de 22 anos, chega ao conjunto arouquense por empréstimo dos minhotos, não estando contemplada qualquer tipo de opção de compra.





Chegado a Portugal em 2016/17 para representar os juniores do Leixões, Ofori esteve no conjunto minhoto durante duas temporadas e meia. Na segunda metade da época 2018/19 alinhou no Feirense e, em 2019/20, transferiu-se para o Famalicão. Ao serviço dos famalicenses, o médio foi utilizado em apenas quatro jogos.Agora, em Arouca, Lawrence Ofori vai procurar ter mais minutos de jogo.