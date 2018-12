Pedro Pinto já treinou

Pedro Pinto treinou este domingo pela primeira vez sob as ordens de Quim Machado. O defesa-central vai jogar a segunda metade da temporada em Arouca por empréstimo do Vitória de Setúbal, tendo assim integrado os trabalhos de preparação para a deslocação de quarta-feira a Paços de Ferreira.O defesa luta por um lugar no onze do emblema das terras de Santa Mafalda, contando com a concorrência de Deyvison, Massaia e Benny por um de dois lugares no eixo da defesa.Pinto, de 24 anos, só poderá ser inscrito pelos arouquenses a partir de terça-feira, uma vez que estava inscrito pelos sadinos nesta primeira parte da época, ainda que não tenha realizado qualquer jogo pela equipa principal orientada por Lito Vidigal.