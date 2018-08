Pedró é reforço do Arouca sendo mais um elemento para aumentar a competitividade a meio-campo dos arouquenses.O médio, de 30 anos, havia rescindido com o Aves depois de três temporadas ligado contratualmente ao emblema de Santo Tirso.Na última temporada esteve emprestado ao Farense na segunda metade da época, tendo realizado nove jogos e marcado um golo pelos algarvios que acabaram por subir à 2ª liga. Pedró é a 16ª cara nova do Arouca para 2018/19.

Autor: Ruben Tavares