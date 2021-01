Pité reforça meio-campo do Arouca

O Arouca reforçou o seu plantel com um ex-campeão da 2ª Liga. Falamos de Pité, médio-ofensivo de 26 anos, que agora chega a terras de Santa Mafalda para lutar por um lugar no onze inicial. O esquerdino estava sem clube depois de, no último verão, ter deixado o Tondela.





Formado no Beira-Mar, clube da sua naturalidade, Pité mudou-se depois para o FC Porto, onde marcou nove golos em 55 jogos pela equipa B, erguendo o troféu de campeão do segundo escalão do nosso futebol, em 2015/16. A etapa seguinte passou-se em Tondela durante quatro temporadas. Agora, a carreira passa por Arouca.