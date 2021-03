Plano de insolvência do Arouca aprovado pelos credores

Depois de lhe ter sido rejeitado o Processo Especial de Revitalização (PER), o Arouca viu, esta terça-feira, ser aprovado o Plano de Insolvência que terá de ser cumprido nos próximos meses. A medida permite ao clube arouquense negociar os pagamentos com os credores.





"1. Hoje é um dia importante para a gestão financeira da Sociedade Desportiva, pois fomos notificados pelo Tribunal do despacho judicial que aprova o Plano de Insolvência da Futebol Clube de Arouca – Futebol, SDUQ;2. Exerceram o seu direito de voto 79,94% dos credores.3. Desses, votaram a favor da aprovação do plano de insolvência 92,79% dos credores e votaram contra a aprovação do plano de insolvência 7,21% dos credores.4. Queremos, antes de mais, agradecer a todos os credores que votaram favoravelmente a aprovação do Plano, sem o qual seria impossível aprová-lo.5. Tal votação significa que os credores confiam na atual gestão e que, com isso, conseguiremos honrar todos os compromissos, no prazo estipulado pelo Tribunal.6. Este é um momento por que esperávamos, pois permite criar estabilidade financeira na sociedade desportiva e focar na organização da equipa.7. Vivemos um momento desportivo positivo e acreditamos no valor e competência da nossa equipa técnica e jogadores.8. Viva Arouca e o Futebol Clube de Arouca!", podia ler-se no comunicado emitido pelo clube nas redes sociais.No plano desportivo, o Arouca segue no quinto lugar, com 37 pontos. Na próxima jornada, a equipa de Armando Evangelista recebe o Penafiel.