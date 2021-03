Pódio mais perto motiva Arouca

A derrota no terreno do Benfica B pôs fim à série invicta do Arouca na 2.ª volta da Liga Sabseg, pelo que a equipa de Armando Evangelista vai procurar o regresso aos triunfos no seu reduto, onde não perde desde 5 de janeiro, precisamente contra a Académica.





Os estudantes ficarão a quatro pontos do alcance dos arouquenses em caso de vitória esta tarde, em receção ao Penafiel. Ainda por cima, os dois próximos jogos do Arouca, após o embate com os durienses, são contra equipas acima na tabela: o Vizela e o Feirense.