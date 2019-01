Quim Machado: «A subida ficou distante»

Três empates, uma vitória, quatro jogos sem perder, sendo que nos últimos dois não sofreu golos. São estes os condimentos da melhor fase da temporada do Arouca, embora ainda não seja suficiente para sair da zona de despromoção. Para isso há que vencer esta tarde, no Seixal, diante do Benfica B."É muito importante somar mais uma vitória porque ainda não conseguimos sair daquela posição desconfortável em que estamos atualmente. Se conseguirmos ganhar, o sabor é outro. Há que entrar nesse ritmo que nós queríamos de pontos e de vitórias e é o que nós queremos para este jogo. Nós vamos com tudo e queremos partir para a segunda vitória consecutiva", afirmou o treinador do Arouca, Quim Machado, em plena sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, na antevisão ao duelo com os encarnados.O Benfica B apresenta muita qualidade aos olhos do técnico nortenho, que opta por não individualizar muito a possível estreia no adversário dos reforços Pedro Henrique e Bernardo, enquanto deteta diferenças na formação secundária das águias depois da saída de Bruno Lage."As equipas B normalmente têm muita qualidade. É um bocadinho incógnita fazer previsões quanto à equipa deles porque não sabemos se joga A, B ou C. Vamos tentar explorar ao máximo os pontos fracos deles. Por serem jovens podem perder a noção do espaço e do tempo. Em termos de 11 inicial, a informação que podemos dar é sempre mais difícil. Há sempre lá jogadores que podem jogar na equipa A. Há um padrão, independentemente de jogarem A, B ou C. Vale sempre pelo seu conjunto. Acho que vamos fazer um grande jogo. Depois da saída do Bruno Lage, noto que a equipa está mais vertical. Continua a ter muita qualidade na posse de bola, mas nota-se que efetivamente é mais rápida nas transições", analisou.Chegado em setembro a Arouca, com a equipa afundada no último lugar da tabela classificativa, a equipa não conquistou os pontos que Quim Machado esperava e, realisticamente, reconhece que o objetivo inicial da subida de divisão está muito difícil de concretizar. Instado por Record a responder se acha possível acabar o campeonato com 66 pontos, isto é, ganhar todos os jogos até ao final da prova, Machado foi claro…"Ganhar os jogos todos é possível, mas é muito difícil. A subida ficou distante. Nós não temos muitas derrotas, mas temos muitos empates. Estou convencido de que vamos fazer uma grande segunda volta e chegar a um lugar em que fiquemos a pensar que, se ganhássemos um jogo ou outro, podíamos chegar a um lugar de subida. Acho que vamos acabar num lugar digno", asseverou Quim Machado que, na sequência da resposta, ainda fez crer na possibilidade de, por exemplo, igualar o 6º lugar da última época.Entretanto, nestes 10 dias desde a vitória sobre o Penafiel (2-0), o Arouca recebeu dois extremos como reforços: o holandês Jeroen Lumu e o brasileiro Willian. Quim Machado avaliou as duas aquisições: "São dois jogadores que já estão disponíveis e que vêm para jogar e aumentar a concorrência. Torna-nos mais fortes. São diferentes do Toni e do Bertaccini, são diferentes do Adílio e do Bukia. Queríamos jogadores com características diferentes do que já tínhamos. São jogadores com qualidade e que vêm acrescentar."Em caso de vitória sobre o Benfica B, o Arouca ascenderá ao 12º lugar e verá, finalmente, a zona de despromoção de uma posição mais alta. Quim Machado sabe bem o que tal poderá significar e os seus jogadores "têm noção disso". "Os jogadores têm noção disso. Este lugar não condiz com o Arouca. Temos de ficar num lugar condizente com o historial do plantel e todos nós queremos sair desta posição. Queremos deixar aquela linha de água que ninguém quer", clarifica.No centro do terreno, Ericson e Soares eram outrora titulares, mas nestes dias Didi e Bruno Alves são os novos donos das duas posições mais centrais do meio-campo arouquense. "O Ericson e o Soares entraram muito bem quando eu cheguei. O Ericson teve uma lesão, o Soares teve aquele castigo depois do jogo com o Benfica e, entretanto, o Didi e o Bruno Alves apareceram muito bem. É o momento. Estamos bem preenchidos nesse setor. Agora, sem dúvida que é sempre o treino e o rendimento que ditam quem vai jogar. O futebol é rendimento. Eu costumo dizer que são eles que fazem o 11 pelo que acontece nos treinos. Prefiro escolher o 11 entre 20 do que entre 12 ou 13", explicou.Por último, Quim Machado também se pronunciou sobre outro dado que contribuiu para a atual fase de maior estabilidade do emblema do vale da Serra da Freita. Os dois últimos jogos sem sofrer golos: "O não sofrer também permite aos jogadores ganhar mais confiança. O nosso ataque, não sendo muito eficaz, faz até vários golos. Contra a Oliveirense e o Penafiel os nossos adversários mal criaram oportunidades e não é fácil eles chegarem à nossa área. Queremos jogar para ganhar e não sofrer."O Benfica B, 4º classificado da 2ª Liga, com 31 pontos, recebe o Arouca, 17º e penúltimo, com 18, em partida com início marcado para as 16 horas desta quarta-feira, no Campo Nº1 do Caixa Futebol Campus, no Seixal.