Quim Machado: «As substituições são como os melões»

Duas vitórias consecutivas no Estádio Municipal de Arouca fazem aumentar o desejo de somar a terceira, esta tarde, no Estádio 1º de Maio, frente ao Sp. Braga. Quim Machado sabe que se a sua equipa não vencer, completará uma volta sem ganhar fora de portas. O último triunfo foi em casa do FC Porto B (1-0), a 7 de outubro…"É importante somar a terceira vitória seguida. A mensagem aos jogadores foi essa. Queremos fazer algo diferente, somando novamente uma vitória, o que nos permite distanciar-nos do Sp. Braga B. Uma série de três vitórias seria importante para nós. Acho que pelo que temos vindo a trabalhar temos de mudar um pouco os resultados fora de casa. É importante ganhar fora e impor a nossa forma de jogar. Em casa temos de ser fortes, mas fora temos de render o mesmo que em casa. Nos jogos fora, tivemos sempre atitude positiva, com pressão alta. Por vezes, perdemos por falta de sorte, outras por aselhice nossa", frisou o técnico do Arouca.A formação secundária dos bracarenses é uma equipa que vai merecer "cuidado" da parte da turma das terras de Santa Mafalda. "As equipas B têm jogadores com qualidade. Em determinados momentos, perdem um bocadinho a concentração e o campeonato que o Sp. Braga B está a fazer é um pouco disso, mas não deixa de ser uma equipa perigosa e, por isso, vamos ter de ter cuidado. Nas equipas B nunca se sabe bem quem vai jogar, mas estamos a contar com uma equipa que tenta jogar bom futebol. Dispõe-se em 4x4x2 com os laterais muito ofensivos…mas nós temos de jogar para ganhar, assumir o jogo e não ter medo", avalia Quim Machado.Pedra basilar do meio-campo arouquense, Ericson vai falhar a partida desta tarde, mas o treinador vê outras soluções para o render de forma fiável. "Nós temos outros jogadores, temos o Didi, o Bruno Alves, o Soares, o Moses, temos aqui alternativas, mas nunca é bom perder jogadores fundamentais e o Ericson é um jogador fundamental na nossa equipa. Contudo, como disse, temos outros jogadores e, com oportunidades, podem agarrar o lugar. Por exemplo, o Bruno Alves esteve muito tempo sem jogar e, no entanto, teve oportunidade, agarrou e é agora um jogador importantíssimo para nós. É o momento que vai ditar se o jogador está em condições de agarrar o lugar ou não e estão todos em condições de substituir o Ericson", esclareceu.Com três vitórias em quatro jogos, o Arouca seria um dos líderes da prova se só se contar os pontos da segunda volta. "Nós dissemos que queríamos fazer uma segunda volta diferente e temos feito, mas é importante ganhar fora e não relaxar, sobretudo depois de uma vitória sobre o Famalicão…o Arouca tem responsabilidades, estatuto e tem de ganhar a todos os adversários, respeitando-os e fazendo o nosso trabalho de casa. Há que trabalhar sobretudo a mente dos jogadores. Estivemos demasiado tempo nos últimos lugares, mas nós nunca perdemos confiança. Em conjunto, propusemo-nos a fazer uma melhor segunda volta e acima de tudo ganhar", afiança.Há uma imagem de marca do Arouca de Quim Machado, e o próprio reconhece-o: a equipa cria várias oportunidades de golo nos seus jogos. "É a minha forma de estar no futebol. Na única derrota nesta volta, com o Benfica B, nós criámos as primeiras oportunidades de golo. Em Braga, terá também de ser assim: procurar primeiro o golo para conseguir controlar o jogo e é isso que vamos fazer. Em 0-0 é que tenho de procurar o golo, as minhas equipas sempre foram ofensivas. Uma equipa que luta para ser campeã tem de ganhar muitos jogos. Tem de jogar ao ataque e quando eu cheguei aqui a meta era a subida de divisão. Se tivéssemos aproveitado 40/50% das oportunidades para marcar, estaríamos noutra posição. Criámos muitas oportunidades de golo e estamos a falar de oportunidades flagrantes", vinca.No último jogo, Malele entrou na parte final do encontro e, na primeira vez que tocou na bola, assistiu para o golo de Fábio Fortes, que deu a vitória sobre o Famalicão (2-1). Malele titular hoje? Quim Machado não abre o jogo: "Vamos ver, vamos ver. O Malele é um jogador que trabalha muito, é importante na nossa equipa e, por isso, já fez seis golos. Amanhã [hoje] vamos ver. O adversário também pode ter influência na composição do nosso onze.""As substituições são como os melões"Houve um momento que arrancou gargalhadas aos jornalistas presentes na conferência de imprensa de antevisão à viagem a Braga. Quim Machado, instado a responder se as últimas duas vitórias tiveram dedo de treinador (Malele entrou e fez uma assistência no último jogo e, no anterior, frente ao Ac. Viseu, Arteaga tinha entrado e assinado um golo), o treinador comparou as substituições a...melões: "As substituições são um bocadinho como os melões. Nós às vezes idealizamos algo que o jogador não consegue produzir no campo. Nestes casos, o Malele e o Arteaga só entraram bem no jogo porque trabalham bem durante a semana. Aí, sim, o meu trabalho fica facilitado. É a leitura do jogo que temos de ter, mas muitas vezes tem a ver com o jogador e o seu trabalho, o seu acreditar."O Arouca, 13º classificado da 2ª Liga, com 24 pontos, joga, esta tarde, no Estádio 1º de Maio, frente ao Sp. Braga B, que ocupa a 15ª posição, com 22. A partida tem início marcado para as 15 horas.