Quim Machado e confronto com o Estoril: "Estou à espera de um grande jogo do Arouca"

A primeira parte do jogo com o Farense (3-3) deixou Quim Machado "muito zangado" e o treinador espera que a sua equipa dê uma resposta bem concreta e esclarecedora na partida desta tarde, frente ao Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota."A nossa concentração nos treinos recaiu sobre a primeira parte do último jogo, sobre aquilo que não pode acontecer. Temos uma boa equipa, mas tem-nos faltado o rigor defensivo até porque, nos últimos quatro jogos, fizemos sete golos, contudo sofremos oito. Temos de ser mais como na segunda parte com o Farense, uma equipa dominadora. O Arouca tem de jogar sempre para ganhar e é isso que vamos fazer no Estoril. Jogar no Arouca implica outra responsabilidade e rigor. Muito sinceramente estou à espera de um grande jogo do Arouca. Há que agarrar-nos a essa segunda parte do jogo, aliados obviamente às questões táticas. Aqui o nosso problema é um pouquinho mental. Vamos demonstrar a nossa fibra e a nossa garra", garante o sempre determinado técnico dos arouquenses.Já quanto ao Estoril, Quim Machado vê nos canarinhos uma formação um pouco diferente de todas as outras da 2.ª Liga. "Temos um adversário difícil, estão lá em cima com todo o mérito. É uma equipa forte e que tem provado que merece estar onde está. Contra uma equipa como o Estoril, o rigor tem de ser maior. Temos de ter capacidade para chegar ao Estoril e disputar a vitória. Aquilo que analisámos do adversário permite concluir-nos que divide o jogo em duas fases. Ataca com cinco e defende com cinco. Pela sua forma de jogar, não são muito iguais às outras equipas da segunda liga. Depois daquela segunda parte e daquela reação com o Farense, acho que vamos lá discutir o jogo e os três pontos", sustentou com coerência.Com Malele a marcar cinco golos nos últimos quatro jogos, Fábio Fortes a marcar nos últimos dois em casa e a boa entrada em jogo de Arteaga diante dos algarvios, atirando inclusivamente uma bola ao poste, a luta pela titularidade na frente de ataque está ao rubro. "O Arteaga começou comigo e teve a infelicidade de ainda não conseguir marcar. Trabalha muito bem. O Malele tem marcado golos, o Fábio também e podem jogar os três juntos, como vimos no último jogo", considera o treinador da equipa que parte para sul desde as terras de Santa Mafalda.João Amorim, Ericson e Heliardo, lesionados, constituem o trio de baixas para o duelo com a equipa da Linha. O jogo tem início marcado para as 17 horas desta quarta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, e põe frente a frente o Estoril, 3º classificado, com 29 pontos, mas menos um jogo realizado, e o Arouca, 17º em resultado de 13 pontos amealhados até à data.