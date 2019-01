Quim Machado: «Não podemos dar três brindes ao adversário»

Ainda não foi este domingo que o Arouca voltou aos triunfos na 2ª Liga, ao empatar em casa a três golos diante do Feirense. Na conferência de imprensa depois do jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, Quim Machado não foi meigo com os seus jogadores."Eu achava que este jogo era fácil, mas nós é que o tornamos difícil. Nós não podemos dar três golos, três brindes ao adversário. O jogo estava fácil de se jogar, mas, depois de oferecermos o primeiro golo ao Farense, perdemos o controlo do jogo, os jogadores perderam a confiança, estão todos tristes com a atual situação classificativa. Na primeira parte acabaram por não mostrar o valor que eles têm. Jogar no Arouca implica ter responsabilidade e ganhar a maior parte dos jogos. A primeira parte não condiz com o emblema que os jogadores representam", afirmou o treinador dos arouquenses."Zangado" com a entrada em jogo da sua equipa, Quim Machado espera que o embate desta tarde tenha sido uma aprendizagem definitiva para todos e aponta já ao jogo no Estoril da próxima quarta-feira. "Na segunda parte entrámos bem, chegámos ao empate, mas oferecemos mais dois golos ao Farense. Criámos mais oportunidades, fizemos dois golos e podíamos ter marcado também pelo Arteaga. Eu espero que a partir de hoje eles saibam o que é jogar no Arouca: querer, raça, orgulho, temos de ser nós a querer ganhar! Temos de ter outro tipo de comportamento. Estou muito zangado com eles pelo que fizeram na primeira parte. Este ponto não me satisfaz. Não sou treinador de jogar para empatar. Isto não vai voltar a acontecer! Ainda bem que o próximo jogo é já na quarta-feira...", finalizou.O Arouca somou o sétimo jogo oficial consecutivo sem ganhar e continua em zona de descida.