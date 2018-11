Quim Machado: «Não podemos fugir ao nosso estilo»

A receção ao Mafra foi o primeiro dissabor de Quim Machado. Não perdeu, é certo, mas também não ganhou. Foi a primeira vez que não o conseguiu pelos arouquenses."Os jogadores já estão mentalizados de que o nosso caminho passa novamente por vitórias. Não podemos fugir ao nosso estilo. Temos de ter comportamento ofensivo e, naturalmente, não podemos estar aqui a alterar o que quer que seja. O Arouca tem de entrar para ganhar, porque assim o exige o clube e eu também", vincou com determinação o técnico.Machado vê a experiência e a "qualidade na frente" como principais armas do adversário. "O Cova da Piedade tem jogadores que já foram meus, como o Miguel Rosa, e outros experientes como o Dieguinho ou o Coronas. Há qualidade principalmente na frente. Temos de ter algum cuidado. É uma equipa que, pelos nomes que tem, devia estar numa posição diferente. O mais importante é sabermos qual é o nosso caminho, que passa pela conquista dos três pontos", analisa.No 12º lugar com 7 pontos, o Arouca somou quatro com Quim Machado nos dois últimos jogos do campeonato e a meta é trepar a classificação. "Tem de haver concentração máxima para ao fim de semana darmos o nosso melhor. Os jogadores estão focados no seu objetivo, que é chegar aos primeiros lugares", assinalou o técnico, de 52 anos.À partida para o 5º jogo no comando técnico dos arouquenses, Quim Machado repetiu o seu onze nos últimos três jogos. A estabilidade é o caminho: "O Arouca vale pelo seu conjunto. Não ganhámos por causa de A ou B. Temos fundamentalmente de olhar para nós. Se temos um onze em que oito ou nove são titulares, isso cria rotinas e automatismos. Depois de três vitórias e um empate é sinal que os jogadores têm cumprido e não há razão para fazer muitas mudanças."Gullithi, Benny, João Amorim e Heliardo são as quatro baixas do emblema das terras de Santa Mafalda, a contas com problemas físicos.