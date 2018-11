Quim Machado: «O Arouca nunca pode dar esta eliminatória por perdida»

É amanhã o dia do jogo por agora mais ansiado em Arouca. A equipa arouquense dá o pontapé de saída da 4.ª eliminatória da Taça em pleno Estádio da Luz e Quim Machado sabe bem das enormes dificuldades que vai encontrar, mas isso não pode atemorizar o seu conjunto."É um jogo muito difícil para nós. Não deixa de ser Taça de Portugal e toda a gente quer jogar contra os grandes, mas temos de ir confiantes para este jogo. Toda a responsabilidade está do lado do Benfica. Normalmente as minhas equipas jogam sempre para ganhar, embora aqui seja um jogo diferente. Gostamos de jogar ao ataque. É uma montra, um jogo onde os jogadores podem demonstrar o seu valor e nestes jogos podem-se fazer contratos. O adversário que nos calhou é o Benfica. A comunicação social está lá. Toda a gente está atenta. Há que respeitar o adversário ao máximo. Estamos a falar do último classificado da segunda liga há pouco mais de mês contra um dos grandes de Portugal. Não podemos ter medo! Há aqui jogadores que nunca jogaram no Estádio da Luz, mas temos de provocar o susto no Benfica", afirmou o técnico, no seu jeito determinado de abordar os jogos.Para além de "provocar o susto", o Arouca vai manter a sua identidade, palavra de treinador. "Nós temos de manter a nossa identidade. Trabalhámos aqui há um mês e meio. Trabalhámos a nossa ideia de jogo e seria um erro mudarmos o que temos feito. Não vamos querer alterar muita coisa daquilo a que estamos habituados. Sabemos que não podemos chegar lá e ir tudo para a frente, temos de ter cautelas, como é óbvio, mas encontrar formas de chegar à baliza adversária", vincou, com boa dose de realismo.Sem pressão de ganhar e com uma percentagem mínima de provocar a surpresa e assumir-se como o grande ‘tomba-gigantes da eliminatória, Quim Machado escuda-se igualmente no passado recente de conquistas dos nortenhos: "A responsabilidade não é nossa. Eu não gosto de perder e ninguém gosta de perder e o melhor pode ser eliminar o Benfica. Pode acontecer tudo no futebol. Temos um emblema para defender. O Arouca tem um passado recente em que foi à Liga Europa. Não podemos chegar ao Estádio da Luz e ser o coitadinho. Há que chegar lá e lutar! Ninguém aborda um jogo que não seja para não tentar ganhar. O Arouca nunca pode dar esta eliminatória por perdida. A percentagem de possibilidade de vitória é mínima, mas vamos agarrar-nos a ela."Questionado sobre se os penáltis foram treinados durante a semana de um jogo de ‘mata-mata’, o treinador confirmou, algo que, diz, é sempre treinado todas as semanas pela sua equipa.Quanto ao Benfica, Machado considera que os encarnados, orientados por Rui Vitória, vão querer resolver o jogo cedo. E isso é algo que os arouquenses vão batalhar por impedir… "Nós observámos os últimos jogos do Benfica, naturalmente. Sabemos que a maior parte dos jogadores do Benfica estão nas selecções pelo mundo fora.. Não sabemos muito bem qual é o onze que o Rui Vitória vai apresentar, ainda esta madrugada estiveram alguns jogadores nas selecções. Acho que o Benfica vai querer rapidamente fazer um golo, de certeza que vão querer resolver cedo o jogo porque tem um jogo importante para a Liga dos Cammpões na próxima semana", analisou.Benny recuperou de lesão e está apto, ao passo que Heliardo e João Amorim, por motivos físicos, são baixas. Dinghao Yan também está fora, mas por motivos diferentes: ainda não regressou da seleção sub-21 da China. Deve treinar no regresso a Arouca de sexta-feira.