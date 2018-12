Quim Machado: «Stefanovic vem acrescentar algo mais»

Duas derrotas consecutivas ferem o Arouca e Quim Machado, melhor do que ninguém, sabe que ganhar é um verbo cada vez mais exclamativo e imperativo nas Terras de Santa Mafalda. Hoje, os arouquenses, no penúltimo lugar, vão à Covilhã jogar com o último. Contudo, antes de falar do jogo, Quim Machado analisou a grande notícia da semana: Igor Stefanovic é reforço para a baliza."Depois de analisarmos o plantel e a situação dos guarda-redes, como, por exemplo, o Lucão (3º guarda-redes), que não estava a ter grandes oportunidades, vimos que o Stefanovic era um jogador livre e achámos que é um guarda-redes com valor e que nos pode acrescentar algo mais num setor em que precisamos de dar alguma vida, algum sangue", vincou o treinador do Arouca. Na sua ótica, a chegada do guardião sérvio, de 30 anos, só vai beneficiar o titular Rui Vieira: "A concorrência tem de existir nos plantéis porque mantém o colega de posição vivo, alerta e focado. Normalmente o que faz crescer um jogador é a própria concorrência na equipa. Em todas as posições é assim."Vamos lá. Agora sim. O jogo com o Sp. Covilhã. É desta que o Arouca enceta um caminho de vitórias? "Não podemos estar todas as semanas a dizer ‘agora é que é’. Não! É ganhar! Não podemos olhar para a tabela classificativa. Acho que o Sp. Covilhã joga bem, dão preferência à posse de bola e os resultados não condizem com a qualidade que têm apresentado. Quanto a nós, devo dizer que, depois destas duas derrotas, esta foi a semana mais fácil para trabalharmos. Estivemos 90 minutos a dominar o adversário no último jogo, frente ao Varzim, mas a nossa eficácia é muito baixa. Contudo, aquilo que é criar oportunidades e provocar o erro no adversário está lá", considerou o treinador.O treino intenso é o caminho para que a parca eficácia deixe de ser motivo de frustração. "Em quase todos os treinos metemos finalização e combinações para chegarmos à baliza. No treino os jogadores fazem 10, 15 golos. No jogo, já é diferente…Temos de melhorar e muito esse aspeto", reiterou.A localização do Estádio Municipal José dos Santos Pinto ou a especificidade geográfica da Covilhã não serão desculpa, nem as ausências dos esteios do meio-campo Ericson, lesionado, e Soares, castigado. "Acho que não tem nada a ver com a questão geográfica. Ainda no ano passado fui lá ganhar com a Académica. Para se conseguir um objetivo é preciso querer. Crer e querer. Fundamentalmente é isso e o nosso trabalho tem sido muito à base disso e de mentalizar os jogadores nesse sentido. À exceção da segunda parte com a Académica, temos jogado bem e temos tido sempre ascendente. Reparem, o Varzim nem uma transição conseguiu fazer contra nós. Não me lembro de uma, sinceramente. Por outro lado, é verdade que os dois homens mais defensivos e agressivos do meio-campo estão fora por diferentes motivos e, desse ponto de vista, estamos com azar. O Didi, o Bruno Alves e o Pedró são jogadores diferentes, mas não nos podemos refugiar nisso como desculpa", sustentou o técnico da formação que partiu desde as Terras de Santa Mafalda.A "pressão" é um termo marcadamente futebolístico, mas Quim Machado, no pior período de resultados desde que chegou a Arouca, vive bem com ela: "Com a pressão do meu lado estou completamente à vontade. Estou habituado a lidar com ela. Ainda para mais no Arouca, equipa com história de 1ª Liga e Liga Europa. Arouca exige ganhar pelo historial e os jogadores têm de perceber isso…"Ao mesmo tempo que Igor Stefanovic chegou no decorrer desta semana, os brasileiros Lucão e Gullithi rescindiram com o Arouca. O treinador também teve oportunidade de discorrer sobre os motivos que levaram guarda-redes e central a nunca se conseguirem estrear pelos arouquenses. "O Gullithi teve azar também no que toca a lesões e achámos que, chegando a janeiro sem competir, era difícil para ele ter oportunidades até porque o jogador, ao não jogar, deixava de acreditar nele e começava a perder a alegria. O Lucão ainda é jovem e nós achamos que na baliza precisávamos de mais experiência para reforçar este setor", esclareceu.Se no setor da baliza houve ‘troca’ de guarda-redes e as três opções estão preenchidas, a saída de Gullithi deixa uma vaga em aberto no eixo da defesa. Significará que é preciso ir ao mercado de inverno contratar um central? Quim Machado generalizou na resposta: "Penso que é normal em todas as equipas haver retoques no mercado de inverno e no Arouca não vai ser diferente. Agora, não vamos mudar 10 jogadores, não é nada disso…"O treinador também confirmou que Stefanovic está "apto" para o duelo desta tarde com os serranos e a grande dúvida será perceber se com o sérvio vai ser chegar, ver e jogar…a titular. São quatro as baixas dos arouquenses: João Amorim, Ericson e Heliardo estão lesionados, enquanto Soares cumpre o terceiro e último jogo de castigo.