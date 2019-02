Quim Machado: «Temos sido a equipa mais forte da 2.ª volta»

Três vitórias consecutivas e quatro triunfos em cinco jogos fazem do Arouca a equipa com mais pontos somados na 2ª volta. Esta tarde, em receção ao FC Porto B, Quim Machado completa uma volta como treinador dos arouquenses."A questão da liderança virtual da 2ª volta foi o tema da conversa com os jogadores esta manhã [ontem]. Durante uma prova longa como este campeonato, temos de encontrar estímulos para motivar os jogadores. Devemos demonstrar às pessoas que o lugar onde estamos não é condizente com o nosso valor. Temos sido a equipa mais forte da 2ª volta. Isso dá-nos confiança. Trabalhamos para isso", salientou o técnico dos nortenhos.No regresso aos jogos em casa, a 4ª vitória seguida está no pensamento, bem como atingir um registo nunca antes visto no clube: "Temos um objetivo claro, ganhar, procurar a vitória e mais três pontos, faríamos a quarta vitória seguida, registo que na história do Arouca nunca foi atingido. Não é nada de especial, mas é um registo. Queríamos e queremos fazer uma 2ª volta diferente e dar seguimento ao que temos feito perante a nossa massa associativa. Queremos amanhã [hoje] dar mais uma prenda aos nossos sócios." Na verdade, Quim Machado referia-se ao trajeto profissional do emblema do vale da Serra da Freita, pois, desde que, em 2010, subiu aos escalões profissionais, nunca atingiu quatro vitórias seguidas numa das ligas profissionais. O máximo até agora alcançado foram três.Do lado do FC Porto B está uma equipa que não perdeu nenhum dos últimos 11 jogos. A "evolução" dos dragões é nítida, aos olhos do treinador do Arouca: "É um FC Porto B diferente em relação ao que defrontámos na 1ª volta, alteraram o sistema de jogo. É um 4x4x2 losango. Estes jogos todos sem perder de forma consecutiva demonstram a evolução que eles tiveram. Estivemos a observar os pontos fortes do FC Porto B, mas é óbvio que têm também pontos menos bons…"Fabiano e Bruno Costa desfalcam os portistas por castigo, enquanto, por motivos disciplinares, Luizão é incógnita para o jogo...e até se pode conjeturar uma eventual utilização de Éder Militão, ele que, por furar o regulamento interno, se viu excluído das opções de Sérgio Conceição em Tondela… "É sempre uma incógnita saber-se quem vai jogar num contexto de equipa B, ainda que eles tenham dois castigados. Por outro lado, há a situação do Luizão, que poderá estar fora. Acho que o FC Porto B não vai mudar de sistema em virtude de baixas. Militão jogar amanhã? Poderá acontecer, ficamos à espera. Ficamos à espera dos melhores jogadores do FC Porto B. Contudo, repito, o mais importante para nós é o sistema do adversário, que acho que não vai mudar", esclareceu Quim Machado.Com tem vindo a reforçar, Quim Machado vê no mercado de janeiro o fator principal da retoma vitoriosa na 2ª volta do campeonato. "A concorrência aumentou. O mercado de janeiro trouxe um equilíbrio maior. Quando há concorrência, isso é benéfico, há mais concentração e mais rigor. Faz com que o jogador esteja mais atento porque pode mais facilmente perder o lugar na equipa. Depende do momento e da onda. Se as mudanças do mercado de janeiro foram o fator que mais contribuiu para esta retoma de vitórias? Acho que sim. Só pelo facto de estarmos mais equilibrados, isso para nós foi muito importante. Se repararem, quase todos os jogadores que chegaram têm sido importantes", argumentou o responsável da equipa arouquense.Não obstante, dentro das quatro linhas, a equipa melhorou em certos aspetos específicos do jogo, conforme avalia o treinador: "Se calhar, há uns tempos era muita correria e agora conseguimos controlar o jogo. Tem a ver com a parte mental. Se conseguirmos controlar o jogo, conseguimos controlar o adversário. Temos conseguido controlar o jogo e depois dominar nos momentos mais importantes."O Arouca, 12º classificado da 2ª Liga, com 27 pontos, recebe esta tarde o 7º, FC Porto B, com 33. A partida tem início marcado para as 15 horas, no Estádio Municipal de Arouca.