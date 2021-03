Sema Velázquez espreita titularidade

Para além da derrota frente ao Benfica B, o Arouca saiu do Seixal com outra 'má notícia'. Nesse sentido, Brunão foi expulso e é assim baixa para a receção ao Penafiel.





Com o defesa-central brasileiro de fora, Sema Velázquez deve assumir a titularidade no próximo jogo dos arouquenses, fazendo dupla com João Basso. Chegado ao clube em janeiro, o internacional venezuelano soma três jogos até ao momento.Esta é a segunda passagem de Velázquez pelo Arouca. Entre 2015 e 2017, o jogador realizou 49 jogos pela equipa agora orientada por Armando Evangelista.