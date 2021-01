Sema Velázquez está de volta ao Arouca

É, sem dúvida, um reforço de boas memorias para os adeptos do Arouca. Sema Velázquez acaba de ser oficializado pelos nortenhos, regressando ao clube que representou entre 2015 e 2017, tendo participado no apuramento para a Liga Europa, em 2016.





Internacional pela Venezuela em 27 ocasiões (marcando três golos), o defesa-central fez 49 jogos em duas épocas ao serviço do emblema das terras de Santa Mafalda e assinou três tentos. Vai lutar pelo seu lugar no onze de Armando Evangelista com João Basso, Baptiste Aloé, Brunão e Diogo Costa.Velázquez é o quarto reforço de inverno do Arouca após Arsénio, Pité e Mauro Caballero.