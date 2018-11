Serginho: «Arouca vai entrar muito forte»

O Arouca vai esta quinta-feira ao Estádio da Luz, e no olhar de Serginho, vai sem qualquer medo. O extremo, de 27 anos, que hoje alinha no Trofense, foi o autor de um dos golos do Arouca na primeira vez em que os nortenhos pararam um grande. Corria a época 2013/14…

"Vínhamos de uma derrota com o Marítimo e de uma fase difícil em termos de resultados. Nessa semana antes do jogo houve uma reunião entre toda a gente, presidente, treinador e plantel e fomos para a Luz cheios de compromisso e união com o objetivo de levar pontos. O primeiro golo é do David Simão numa bola parada, eles chegaram ao empate a acabar a primeira parte. Nós continuámos fechadinhos e organizados e a tentar aproveitar os contra-ataques. Num lançamento do Luís Tinoco, o Pintassilgo assiste-me para golo e, já perto do final, o Benfica empata de penálti. Não conseguimos a vitória, mas ganhámos um ponto. A partir daí seguimos firmes e conseguimos a manutenção na primeira época de sempre na Primeira Liga", conta Serginho.

Já relativamente ao jogo que abre a 4ª eliminatória da prova rainha, o avançado vê nos arouquenses argumentos para discutir a passagem à próxima ronda. "Será forçosamente um jogo diferente do tal em que marquei. Desta vez tem de haver um vencedor e a Taça de Portugal é a alegria do povo, acho que o Arouca tem que pegar nesse impacto especial desta competição e lutar para voltar a fazer história. Tenho a certeza que vai entrar muito forte e tentar o apuramento para a próxima eliminatória. O Arouca não tem nada a perder e vai pegar no facto de não ter qualquer pressão para darem a vida em campo", sustenta.

O presidente Carlos Pinho é alguém que admira. "É uma pessoa muito ambiciosa. Lembro-me que, no ano em que garantimos a manutenção, tivemos o jantar de final de época e ele disse lá claramente isto: ‘Vou meter este clube na Liga Europa!’. A verdade é que conseguiu! O que fez com o Arouca é de grande valor: levar um clube da distrital até à Liga Europa. Acredito que não vão demorar muito até voltar à Primeira Liga", elogia.

Ainda que nunca tenha sido orientado por Quim Machado, Serginho reconhece as suas capacidades. "Nunca trabalhei com o Quim Machado, mas pelo que ouço falar da forma como ele trabalha, ele vai tentar ganhar a equipa num jogo destes para seguirem rumo ao objetivo principal da subida ao longo do resto da temporada", frisa.

As memórias de Arouca são, diz o extremo, as melhores e ainda hoje tenta acompanhar como anda o clube: "Vou sempre acompanhando o clube, tento ver os resultados sempre. O Nuno Coelho, que saiu esta época, é meu amigo, e costumávamos falar. Agora creio que no atual plantel, dos jogadores com quem joguei em Arouca, só há o Soares. Gostei muito do tempo em que estive no Arouca, das pessoas, da direcção, da vila, tudo feito de pessoas humildes. A primeira época correu-me muito bem, mas na segunda tive uma lesão grave e joguei pouco, fui emprestado a meio da época ao Trofense."

E é mesmo na Trofa que luta por voltar aos escalões profissionais: "Estou no Trofense, no Campeonato de Portugal. Claro que desejo voltar aos profissionais e gostava muito que fosse com o Trofense. Apesar de este ser um campeonato semi-profissional, trabalhámos na mesma quase como profissionais."

Serginho, e se um dia o Arouca voltasse a bater à porta? "Não digo que não ao Arouca. Foi um clube que me marcou!", concluiu.