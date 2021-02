Teste à consistência defensiva do Arouca

Para além de estar à procura do regresso aos triunfos, isto depois de ter empatado com o Varzim na última jornada, o Arouca encara a partida com o Ac. Viseu com outro objetivo em mente.





A equipa orientada por Armando Evangelista é a única da 2ª Liga que ainda não sofreu golos na 2ª Liga (o Vizela sofreu já nesta jornada frente ao Casa Pia), pelo que os arouquenses vão querer manter a consistência defensiva que os tem caracterizado. De resto, o Arouca é mesmo a terceira melhor defesa do campeonato.O encontro entre o Arouca e o Ac. Viseu está marcado para as 15 horas deste domingo.