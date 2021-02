Thales disponível para Matosinhos

Thales causou um certo alarme quando, nos primeiros minutos do triunfo (1-0) sobre o Estoril, num choque com o colega de equipa, Brunão, foi assistido durante algum tempo no relvado, o que, mais tarde, obrigaria à saída do lateral-direito.





Porém, o capitão dos arouquenses é carta no baralho de Armando Evangelista para a deslocação de sábado, a casa do Leixões, ele que representa o emblema das terras de Santa Mafalda desde o verão de 2018. Refira-se que Thales teve de usar uma touca de proteção na cabeça para ainda conseguir jogar cerca de meia hora no desafio diante dos canarinhos.Noutra perspetiva, André Silva, que saiu com considerável fadiga no duelo de ontem contra o líder da Liga Sabseg, também não preocupa e está à disposição do seu treinador para o jogo no Estádio do Mar.