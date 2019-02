Thales está sem amarelos

A viver uma temporada onde tem sido uma das peças mais importantes do Arouca, Thales conta com um dado de disciplina digno de registo. No último domingo, o lateral somou o seu 20º jogo no campeonato, todos na condição de titular, e ainda não viu sequer um cartão amarelo!Registo que merece nota, dado que o brasileiro, ainda que com pendor claramente ofensivo ao longo do flanco direito, ocupa uma das posições do quarteto defensivo e, por isso, sujeita-se a situações com maior risco de ser admoestado. Por outro lado, se se contar jogos para além da 2ª Liga, Thales viu cartão amarelo em Faro, em jogo da Taça de Portugal.Com um total de 23 jogos pelo emblema do vale da Serra da Freita, Thales assumiu a lateral direita da defesa na sequência da grave lesão contraída por João Amorim, em agosto.