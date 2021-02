Vaga de Leandro Silva deverá ser ocupada por Marco Soares

Para a deslocação, do próximo domingo, ao reduto do Ac. Viseu, o treinador do Arouca, Armando Evangelista, não poderá contar com Leandro Silva, o médio que usa a camisola 21 dos arouquenses viu vermelho direto na partida frente ao Varzim e terá de cumprir castigo.





No seu lugar, deverá alinhar Marco Soares. O internacional cabo-verdiano não é titular desde a partida da última jornada da 1ª volta da Liga Sabseg, disputada em casa do Chaves, mas é uma das mais figuras mais importantes do balneário. Assim, Marco Soares poderá alinhar mais de perfil com Pedro Moreira, soltando o ganês Ofori para a ligação do sector intermédio ao ofensivo.Em todo o caso, o técnico do emblema das terras de Santa Mafalda pode optar, ainda que seja um jogador de características mais atacantes, por Pité, reforço de inverno que já foi lançado nas segundas partes dos jogos frente a Estoril e Varzim.