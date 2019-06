Depois do anúncio, na quinta-feira, de Henrique Nunes como novo treinador, eis aí o primeiro reforço para 2019/20 do Arouca. Victor Braga chega do Sp. Espinho para reforçar a baliza arouquense.





O brasileiro, de 27 anos, já conta com vários anos de futebol português, tendo chegado a Portugal ainda júnior para representar o Marítimo, em 2010/11. Depois conta com passagens por Alcanenense, Gondomar, União de Leiria, Moreirense, Famalicão, Freamunde e Sp. Espinho.Ao serviço dos tigres, Victor Braga foi indiscutível, tendo somado 35 jogos nesta última temporada.