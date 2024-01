Aos 40 anos, Nenê renova com o AVS SAD por mais uma época

O AVS SAD oficializou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o avançado Nenê para a renovação do contrato que ligava as duas partes por mais uma época, ficando o brasileiro agora com vínculo válido até junho de 2025."Estou muito feliz pela confiança que depositaram em mim e pelo trabalho que temos vindo a desempenhar. Agora vamos continuar a trabalhar e se Deus quiser vamos conseguir os nossos objetivos!", disse o goleador, aos meios da formação orientada por Jorge Costa.Atualmente com 40 anos, o mítico avançado continuará assim a jogar até quase aos 42, idade que celebrará um mês após o final do novo contrato. Apesar da veterania, Nenê continua de mira afinada e foi mesmo o jogador que mais golos apontou na 2.ª Liga durante o ano civil de 2023, com 19 remates certeiros, mais um que André Clóvis, do Ac. Viseu.