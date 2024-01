Avançado do Cruzeiro nas cogitações do AVS SAD

Líder da Liga Sabseg, o AVS SAD está no mercado à procura de reforçar o seu plantel para o ataque à segunda metade da temporada e um dos nomes em cima da mesa é o de Stênio, extremo do Cruzeiro. A informação foi avançada pela imprensa brasileira e entretanto confirmada por, junto de Miguel Socorro, diretor geral do emblema de Vila das Aves."Estamos a procurar alguns (poucos) reforços cirúrgicos para aumentar a competitivade e preparar-nos para a segunda parte do campeonato. Este jogador [Stênio], neste momento, é apenas uma possibilidade", frisou o dirigente ao nosso jornal.Stênio, de 20 anos, é um produto da formação do Cruzeiro, tendo já 43 jogos realizados pela equipa principal do emblema brasileiro. O atacante é também internacional sub-20 pelo Brasil, tendo ajudado a sua seleção a conquistar a Copa América do escalão em 2023.