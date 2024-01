AVS SAD anuncia a saída de Ricardo Dias

O AFS Futebol SAD informa que chegou a acordo com o médio Ricardo Dias para a rescisão do contrato de trabalho que unia as partes. pic.twitter.com/wVlH6HGRM3 — AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 23, 2024

O AVS SAD oficializou, esta terça-feira, saída do médio Ricardo Dias, depois de ter chegado a acordo com o jogador para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.Um dos elementos do plantel que acompanhou a mudança da antiga SAD do Vilafranquense para a Vila das Aves, Ricardo Dias raramente foi primeira escolha para Jorge Costa e acabou por participar em apenas oito jogos, sendo que desde novembro que não soma qualquer minuto.