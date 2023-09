AVS SAD anuncia treino aberto antes da Taça de Portugal

O AVS SAD vai enfrentar o Louletano para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, no próximo sábado, e já sabe que a viagem longa também vai ser percorrida por alguns adeptos.Como tal, o clube de Vila das Aves decidiu fazer um treino aberto, o último antes do jogo com os algarvios, no Estádio Municipal de Albufeira.A sessão aberta ao público está prevista para começar às 16h30, antes da equipa rumar ao Estádio do Algarve no dia seguinte.