AVS SAD bate Salgueiros em particular

O AVS SAD realizou e venceu (5-2), esta sexta-feira, um particular com o Salgueiros, equipa que milita no Campeonato de Portugal, de forma a manter o ritmo de jogo durante a pausa internacional. A partida teve lugar no Estádio do C.D. Aves.Carlos Daniel, Nenê - ambos com um bis - e Sangaré apontaram os golos da equipa orientada por Jorge Costa.O AVS SAD vai enfrentar o Dumiense no próximo domingo, dia 22 de outubro, para a Taça de Portugal.