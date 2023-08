AVS SAD confirma Simão Bertelli para a baliza

O AVS SAD oficializou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Simão Bertelli. O brasileiro, de 30 anos, chega proveniente do ABC, do Brasil, tendo assinado um contrato válido por uma época.O guardião está assim de regresso ao futebol português, onde já representou o P. Ferreira durante duas temporadas, entre 2019 e 2021, na altura por empréstimo do Operário Ferroviário, clube que representou durante grande parte da carreira. Esta época, disputou 47 jogos, no clube da 2.ª divisão brasileira.No AVS SAD, Simão Bertelli vai concorrer com Lucas Moura e Pedro Trigueira pelo estatuto de dono da baliza da equipa orientada por Jorge Costa.