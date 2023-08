AVS SAD defronta o Valladolid este sábado

Apurado para a fase de grupos da Allianz Cup, o AVS SAD continua a preparação para o arranque da Liga Sabseg, tendo agendado mais um jogo de preparação para o próximo sábado.A formação da Vila das Aves parte esta sexta-feira para Espanha, onde vai defrontar o Valladolid, equipa da 2.ª divisão do país vizinho. O duelo tem início marcado para as 9 horas e vai ser disputado no Estádio José Zorrilla.O jogo será realizado à porta aberta e terá transmissão no canal de YouTube da formação espanhola.