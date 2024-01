AVS SAD oficializa a contratação de Yair Mena

O AVS SAD confirmou, esta quinta-feira, a contratação do extremo Yair Mena, por empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia. Como já tinha adiantado, a cedência é valida por época e meia, com o emblema de Vila das Aves a garantir uma opção de compra sobre o jogador.Esta será a primeira experiência do jogador fora do seu país, onde para além do seu clube ao qual permanece ligado e no qual terminou a formação, já representou o Valledupar e o Llaneros.O AVS SAD garante assim o primeiro reforço de inverno para Jorge Costa, que já poderá entrar nas opções para a visita ao Belenenses, no sábado, até porque Yair Mena já trabalha há algum tempo com o grupo de trabalho.