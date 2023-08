AVS SAD recupera de três golos de desvantagem e empata com o Valladolid

Naquele que foi o seu último jogo de preparação antes do arranque da Liga Sabseg, o AVS SAD deslocou-se até Espanha para defrontar, na manhã deste sábado, o Valladolid, formação da 2.ª divisão espanhola. A partida terminou com um empate a três.Num encontro disputado no Estádio José Zorrilla, casa do adversário, os espanhóis entraram muito melhores na partida e aos 23 minutos já venciam por 3-0, com dois golos de Iván Cédric e um do Monchu, de penálti. Ainda assim, a formação de Jorge Costa soube reagir à adversidade e reduziu para 3-2 ainda antes do intervalo, por intermédio de Nenê, que também bisou na partida. Logo no arranque do 2.º tempo, Vasco Lopes marcou o terceiro do AVS SAD e selou o resultado final.O AVS SAD apresentou um onze inicial com Trigueira; Fernando Fonseca, Anthony Correia, Clayton, Léo Alaba, Fábio Pacheco, Bernardo Sousa, Luís Silva, Vasco Lopes, John Mercado e Nenê. Jogaram ainda João Amorim, Edson Farias, Sangaré, Lucas Moura, Gustavo Mendonça, Idrissa, Thiago Freitas e Sambú.O AVS SAD muda agora o foco para a Liga Sabseg, onde vai receber, na 1.ª jornada, o Belenenses, no próximo sábado, pelas 18 horas.