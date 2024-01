AVS SAD reforça ataque com extremo do Valladolid

O AVS SAD continua focado em aumentar as opções de ataque à disposição de Jorge e, depois de já ter assegurado a contratação de dois extremos e um ponta-de-lança, anunciou esta quarta-feira a contratação de Babatunde Akinsola, mais um nome para as alas do setor ofensivo.O extremo nigeriano, de 20 anos, chega proveniente do Valladolid, emblema que milita esta temporada na 2.ª Liga expanhola. Na primeira metade da época, o jovem alternou entre equipa principal e a equipa B dos espanhóis, pelas quais fez dez e seis jogos, respetivamente. Na época anterior, jogou a participar numa partida do clube no principal escalão de Espanha."Estou muito contente por estar aqui e espero que consigamos conquistar os nossos objetivos juntos", disse o jovem, em declarações ao meio do emblema avense.Akinsola junta-se a Stênio, Yair Mena e Samuel Granada na lista de reforços garantidos neste mercado de inverno.