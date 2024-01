AVS SAD reforça-se com promessa do São Paulo

Depois de Samuel Granada Babatunde Akinsola , o AVS SAD reforça-se novamente, desta vez com Talles Wander, avançado brasileiro proveniente do São Paulo. O seu nome já consta da lista de inscritos divulgada pela Liga Portugal, na atualização das 19 horas.O ponta-de-lança é considerado uma das grandes promessas da cantera paulista, tendo apontado 23 golos em 39 jogos pelos sub-20 do clube no ano passado e feito duas partidas pela equipa principal.Desta forma, os avenses garantem mais um elemento para a frente de ataque neste último dia de merdado.