AVS SAD triunfa sobre o Trofense em jogo-treino

O AVS SAD realizou, na manhã desta quarta-feira, o seu segundo jogo de preparação para a nova temporada, somando novo triunfo, desta feita frente ao Trofense, formação que vai atuar na Liga 3 em 2023/24.

Tal como no passado sábado, aí diante da UD Oliveirense, a formação às ordens de Jorge Costa venceu por 2-1, com Idrisa Sambú e Nenê a marcarem para a equipa da Vila das Aves. Rúben Carvalho fez o golo da turma da Trofa na partida disputada no estádio do CD Aves.

O próximo teste do AVS SAD está agendado para sábado, frente ao Chaves, partida que servirá de apresentação para os avenses, curiosamente contra aquele que será o adversário no primeiro jogo oficial da época, já que as duas equipas vão-se encontrar na 1.ª fase da Taça da Liga, a 22 de julho.

Por sua vez, o Trofense defronta o Famalicão, também no sábado.