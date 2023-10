AVS SAD vence o primeiro Prémio Estádio da época 2023/24

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, a atribuição do primeiro Prémio Estádio da presente temporada ao AVS SAD. Segundo explica o organismo, a distinção tem como objetivo destacar as ações realizadas para melhorar os respetivos estádios nas competições profissionais.No momento de receber o prémio, Henrique Sereno, presidente do AVS SAD, realçou a velocidade com que os trabalhos foram realizados. "É um orgulho para mim e para toda a SAD. Não foi nada fácil, tudo foi feito em tempo recorde: concluímos o processo no final de junho, em julho começámos às obras e, passado um mês, passámos na vistoria da Liga. Tivemos muito trabalho, tudo estava degradado, mas requalificámos tudo e colocámos nova iluminação. Todo o staff foi incrível, sem eles não conseguiríamos", disse, garantindo que ainda há mais para fazer: "Com o fundo da Liga Portugal, vamos colocar um ecrã gigante, assim como realizar muitas mais obras. É uma questão de tempo. Para nós este prémio é muito importante, dá-nos força para continuarmos a melhorar."De acordo com a nota publicada no site da Liga Portugal, o Prémio Estádio "será atribuído sempre que se justificar às Sociedades Desportivas, até ao máximo de duas distinções por mês, sob proposta de um painel de jurados".