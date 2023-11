AVS SAD vence particular diante do Felgueiras

Face à paragem do campeonato para os encontros da Taça de Portugal, o AVS SAD continuou os respetivos trabalhos com um particular diante do Felgueiras, esta sexta-feira, partida que terminou 1-0 a favor dos avenses.Vasco Lopes marcou o único golo da formação de Vila das Aves. O extremo tem sido titular habitual na equipa do treinador Jorge Costa, que decidiu não poupar o cabo-verdiano para este encontro no Complexo Desportivo de Freamunde.