AVS SAD vence Varzim em novo jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AVS SAD realizou, na manhã desta quarta-feira, mais um jogo de preparação para a nova temporada e tal como em todos os anteriores, a formação às ordens de Jorge Costa voltou a triunfar, batendo o Varzim, por 2-1.Numa partida disputada no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim, um remate certeiro de Fábio e um autogolo deram a vitória à equipa da Vila das Aves. Já o golo dos visitantes pertenceu a João Vieira.O AVS SAD volta a ação já esta sexta-feira para defrontar o Vizela, pelas 20h15, no Estádio do CD Aves, numa partida a contar para a 2.ª fase da Allianz Cup. Na eliminatória anterior, os avenses eliminaram o Chaves, da Liga Betclic, nos penáltis.