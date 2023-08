AVS vence Tirsense em jogo particular e segue invicto esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AVS SAD venceu esta quarta-feira no reduto do Tirsense, do Campeonato de Portugal, por 3-1, reforçando o registo imaculado da equipa da 2.ª Liga até ao momento, entre encontros particulares e oficiais.

Idrisa Dioh, João Amorim e Sangaré marcaram os golos do AVS SAD, que já vencia ao intervalo por 2-1, tendo o tento do Tirsense sido anotado por Bernardo Mesquita.

A formação orientada por Jorge Costa segue sem qualquer derrota até ao momento, contabilizando cinco vitórias em jogos particulares (Oliveirense, Trofense, Felgueiras, Varzim e Tirsense) e um empate, diante do Chaves, equipa com que o AVS SAD voltou a ceder uma igualdade, mas para a Allianz Cup, superiorizando-se, depois, nos penáltis.

Nesta competição, o emblema da 2.ª Liga defrontou e venceu ainda o Vizela, também da Liga Betclic, qualificando-se, após duas rondas, para a fase de grupos.